Разведка Британии оценила, к чему приведет увеличение военных расходов в РФ

Постоянное увеличение военных расходов с высокой вероятностью будет способствовать инфляционному давлению в России.

Государственные расходы страны-агрессорки РФ все больше сосредоточены на расходах, связанных с войной против Украины. В частности, бюджет на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.

Как отмечают в разведке, оборонные расходы в 2024 году составят около 6% ВВП.

"Правительству РФ необходимо будет выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для все большего числа раненых солдат и семей погибших в войне", – говорится в сообщении.

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Заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко заявил, что более половины солдат, получивших достаточно тяжелые ранения и нуждающихся в длительном лечении, потеряли конечности, а каждый пятый из них нуждается в ампутации верхних конечностей.

"Постоянное увеличение военных расходов с высокой вероятностью будет способствовать инфляционному давлению в России", – подчеркнули в Минобороны Британии.

Там прогнозируют, что увеличение военных расходов заставит правительство РФ принимать сложные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, усугубит финансовое давление на российский бизнес.

Ранее стало известно, что Россия тратит около $300 млн. в день на войну с Украиной. Российский бюджет потратил за январь-июнь 2023 больше, чем планировал потратить за весь 2023 год.

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