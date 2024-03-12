Разведка Британии оценила удар по российскому самолету А-50 в Таганроге

Эта атака демонстрирует, что украинские операции по-прежнему могут достигать стратегически важных целей на территории России.

Украинские операции могут достигать стратегически важных целей даже на хорошо защищенных объектах, о чем, в частности, свидетельствует атака дронов по ангару в Таганроге.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Как отмечают британские разведчики, на таганрогской площадке производятся, модернизируются, обслуживаются и ремонтируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) ВВС России А-50У.

"Площадка имеет более широкое стратегическое значение для России, поскольку также обслуживает стратегические бомбардировщики дальнего действия, транспортные самолеты и является испытательным центром для самолетов ДРЛО и управления следующего поколения — А-100", — говорится в сообщении.

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О важности объекта свидетельствует постоянное присутствие активной противовоздушной обороны вокруг него.

"Через две недели после потери второго самолета флот А-50У, скорее всего, по-прежнему не сможет совершать полеты для поддержки операций в Украине. Эта атака демонстрирует, что украинские операции по-прежнему могут достигать стратегически важных целей на территории России, даже если считается, что такие объекты защищены, будь то в воздухе или на земле", — отмечают в Минобороны Британии.

Там добавили, что потеря А-50У, скорее всего, значительно ухудшит ситуационную информированность операций России.

Напомним, "хлопок" на аэродроме в российском Таганроге, вероятно, повредил самолет А-50. Именно он являлся главной целью удара по этому аэродрому.

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