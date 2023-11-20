Разведка Британии озвучила, чем недовольны родные российских окупантов

В России 7 ноября супруги русских солдат провели, вероятно, первую публичную уличную акцию протеста в Москве после вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в новом отчете разведки Британии по состоянию на 20 ноября.

Отмечается, что протестующие собрались на центральной Театральной площади и развернули транспаранты с требованием унести своих мужчин с передовой.

"С февраля 2022 года в соцсетях ежедневно появляются примеры российских жен и матерей, которые обращаются в Сети с протестом против условий службы своих близких", — говорится в сообщении.

Полиция в считанные минуты разогнала акцию протеста на Театральной площади.

"Очевидно, неограниченную продолжительность боевого развертывания личного состава без ротации все чаще воспринимают как нежизнеспособные как сами войска, так и их родственники", — сказано в сообщении.

Ранее в разведке Британии говорилось, что страна-агрессорка РФ, вероятно, вернет в эксплуатацию высотный разведывательный самолет советских времен M-55 (Mystic B по классификации НАТО).

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