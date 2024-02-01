Разведка Британии рассказала, что произошло с бывшими вагнеровцами и где они сейчас

Экс-бойцов "Вагнера" подчинили Росгвардии для войны с Украиной.

Разведка Великобритании проанализировала данные о дальнейшей судьбе остатков группы Вагнера, которые воевали в Украине, а летом прошлого года попытались осуществить мятеж в РФ.

Об этом говорится в отчете Минобороны Британии за 1 февраля.

Отмечается, что 15-й, 16-й и 17-й бывшие штурмовые отряды имени Вагнера теперь сформировали "Добровольческий корпус" в составе Росгвардии после того, как 25 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии формировать собственные добровольческие формирования.

Британская разведка предполагает, что новые добровольческие отряды Рогвардии, вероятно, будут развернуты в Украине и Африке. Росгвардия предлагает добровольцам шестимесячные контракты для службы в Украине и девятимесячные контракты для службы в Африке.

"Включение бывших штурмовых отрядов "Вагнера" в состав Добровольческого корпуса Росгвардии, вероятнее всего, свидетельствует о том, что "Вагнера" успешно подчинили Росгвардии, что усиливает контроль российского государства над группировкой "Вагнера", — говорят в Британии.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал, что все группировки российского ЧВК "Вагнер" переформатированы. Пока одна часть находится в подчинении Вооруженных сил РФ, другая – вступила в аналогичные частные компании.

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