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Разведка Италии заявила, что РФ ведет гибридную войну против страны

Разведка Италии заявила, что РФ ведет гибридную войну против страны

Путин ведет гибридную войну / Фото: ТСН.ua

РФ продолжает гибридные кампании против стран Запада

Страна-агрессор РФ ведет гибридную войну против Италии. Для этого она использует дезинформацию, кибератаки и нелегальную миграцию.

Об этом заявили итальянские разведывательные службы в ежегодном докладе парламента, передает ANSA.

"Россия является самым активным игроком в гибридных кампаниях в ущерб Италии и всему Западу. Шпионаж, кибератаки и использование миграционных потоков с целью дестабилизации – это арсенал, который используется", – говорится в отчете итальянской разведки.

В частности, таким образом, РФ пытается повлиять на предстоящие выборы в Европейский парламент, запланированные на 6-9 июня 2024 года.

Последний раз российская дезинформация касалась протестов фермеров против политики Евросоюза в сельскохозяйственной сфере

Также мы писали, что министерство иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что Россия не имеет права решать, кто будет пересекать границу Финляндии и въезжать на территории стран ЕС и НАТО, прокомментировав закрытие пограничных переходов из РФ.

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