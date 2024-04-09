Разведка Канады разоблачила китайскую агентурную сеть, которая влияла на выборы в стране

Служба разведки Канады CSIS разоблачила агентурную сеть Китая, которая вмешивалась в выборы в стране – в 2019 и 2021 годах.

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Об этом информирует Reuters.

Премьер-министр Джастина Трюдо создал комиссию по требованию оппозиционных законодателей, изучавшей материалы по вмешательству в выборы.

"Мы знаем, что КНР тайно и обманным путем вмешалась в выборы как в 2019, так и в 2021 году", — говорится в сообщении разведки.

В обоих случаях Китай пытался обеспечить победу кандидатам, считавшимся "прокитайскими" или "нейтральными" в вопросах, представляющих интерес для Пекина.

"Государственные субъекты могут успешно осуществлять иностранное вмешательство в Канаду, потому что это имеет мало юридических или политических последствий. Таким образом, внешнее влияние имеет низкий риск и высокая прибыль", — говорится в оценке CSIS.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада наращивает поддержку Украины на фоне задержек в США.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии идет в Китай, где обсудит войну в Украине.

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