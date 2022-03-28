Разведка обнародовала имена российских шпионов, действующих на территории Европы

Обнародованы имена 620 работников ФСБ, зарегистрированных в Москве.
Украинская разведка обнародовала поименный список российских шпионов, действующих на территории Европы.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что все эти работники ФСБ РФ, которые есть в списке, зарегистрированные по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка.
Имена работников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы можно посмотреть здесь. В списке указаны имена 620 сотрудников Федеральтной службы безопасности России, а также места их рождения, особые отметки, долги, авиабилеты, сим-карты и т.д.
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