Разведка опубликовала список работников ФСБ России, действующих в странах Евросоюза

В список попали 620 человек.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список работников Федеральной службы безопасности России, действующих на территории стран Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении разведки 29 марта.

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"Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 54 центра подготовки разведывательных подразделений, совершающих военные преступления против народа Украины", – говорится в сообщении.

Заметим, полный список из 620 человек, опубликован на сайте ГУР Минобороны. Он содержит фамилии, имена и отчества этих лиц, места работы, адреса регистрации, паспортные данные, индивидуальные налоговые номера.

Напомним, ранее в украинской разведке также сообщили, что из-за введенных санкций в России срывается выполнение оборонного заказа.