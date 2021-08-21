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Разведка показала фото эвакуации украинцев и иностранцев самолетом из Афганистана

Сколько людей находится на борту, неизвестно.

В Киев направляется военный самолет, который эвакуировал из столицы Афганистана Кабула украинцев, а также иностранцев.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины и разместило в Facebook фотографии эвакуации.

"Украина не оставляет своих граждан наедине с бедой. В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана было эвакуировано группу наших соотечественников и граждан других государств. По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину. Операция была организована и осуществлена патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины", — говорится в сообщении разведки.

Сколько людей находится на борту — пока неизвестно.

"Количество эвакуированных граждан и возвращение в Украину уточняется", — сообщили раньше в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Известно, что украинский военный самолет из Афганистана сначала добрался на аэродром в Исламабаде (Пакистан).

Напомним:

Новости мира: в аэропорт Кабула прибыл украинский самолет, но пока что вылет произойти не может

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