Разведка показала фото эвакуации украинцев и иностранцев самолетом из Афганистана

Сколько людей находится на борту, неизвестно.

В Киев направляется военный самолет, который эвакуировал из столицы Афганистана Кабула украинцев, а также иностранцев.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины и разместило в Facebook фотографии эвакуации.

"Украина не оставляет своих граждан наедине с бедой. В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана было эвакуировано группу наших соотечественников и граждан других государств. По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину. Операция была организована и осуществлена патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины", — говорится в сообщении разведки.

Сколько людей находится на борту — пока неизвестно.

"Количество эвакуированных граждан и возвращение в Украину уточняется", — сообщили раньше в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Известно, что украинский военный самолет из Афганистана сначала добрался на аэродром в Исламабаде (Пакистан).

Напомним:

Ажиотаж на аэродроме Кабула не утихает. В свою очередь талибы не пускают в аэропорт афганцев — даже если те имеют разрешение на вылет.

В свою очередь талибы не пускают в аэропорт афганцев — даже если те имеют разрешение на вылет. По последним данным, 12 человек погибли в аэропорту Кабула от пуль и давки. В то же время президент США заявил, что американские военные могут задержаться и после 31 августа, чтобы помочь эвакуировать десятки тысяч людей.

в аэропорту Кабула от пуль и давки. В то же время президент США заявил, что американские военные могут задержаться и после 31 августа, чтобы помочь эвакуировать десятки тысяч людей. В НАТО сообщили, что больше 18 тыс. человек уже покинули афганский Кабул после захвата власти в стране боевиками "Талибана".

после захвата власти в стране боевиками "Талибана". Сейчас в аэропорту Кабула находятся 6000 человек, которые ждут эвакуации. Среди готовых к ней — граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане других стран.

Новости мира: в аэропорт Кабула прибыл украинский самолет, но пока что вылет произойти не может

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