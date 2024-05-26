Разведка РФ организует диверсии, чтобы сорвать поставки оружия Украине – детали от NYT

Российская ГРУ устраивает диверсии в странах Европы, чтобы сорвать поставки оружия в Украину и запугать европейцев.

Разведки США и западных союзников отслеживают увеличение диверсионных операций в Европе, являющихся частью российской кампании по подрыву поддержки военных усилий Украины.

Об этом пишет The New York Times.

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Среди российских операций могут быть в частности поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

Кроме того, людей, обвиняемых в том, что они российские агенты, арестовали по обвинениям в подготовке нападений на военные базы США.

Хотя эти действия могут выглядеть случайными, американские и европейские чиновники безопасности говорят, что они являются частью согласованных усилий России, чтобы замедлить поставки оружия Киеву и создать видимость растущей европейской оппозиции по поддержке Украины. А официальные лица говорят, что кампанией руководит российская военная разведка ГРУ.

Атаки, по крайней мере, на данный момент, не прервали поток оружия в Украину. Но некоторые представители западных спецслужб в разговоре с журналистами предполагают, что Россия пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность во всей цепочке поставок оружия, добавляя расходы и замедляя темпы передачи.

Представители спецслужб США и Европы заявили, что Россия осторожно обращается с подобными операциями. Кремль хочет привлечь внимание к таинственным пожарам, но не настолько, чтобы нарваться на прямое обвинение.

Стратегия России – "разделяй и властвуй", – сказала Кендалл-Тейлор, ныне старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. "Сейчас это не очень дорогая стратегия для России, потому что мы все отвечаем по отдельности. Вот почему важно, чтобы со временем мы коллективизировали ответ".

"Они (россияне. — Ред.) хотят перенести войну в Европу, но они не хотят войны с НАТО. Поэтому они делают все то, что меньше обычных атак", — добавила Кендалл-Тейлор.

Одной из первых недавних диверсий, приписывающих России, стал мартовский пожар на складе в Лондоне, на котором, вероятно, находилось вооружение, которое должно было быть отправлено в Украину.

По информации издания, оперативники ГРУ использовали российское дипломатическое здание в Суссексе, Англия, чтобы завербовать местных жителей для совершения поджога. Четверым британцам предъявлены обвинения в поджоге, а одному из них предъявлены обвинения в помощи иностранной разведке.

В ответ Британия выслала российского военного, работавшего на спецслужбы, и закрыла несколько российских дипломатических построек, включая оперативный центр ГРУ в Сассексе.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Россия планирует диверсионные действия на всем европейском континенте.

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