Разведка США раскрыла неожиданные поставки для войны РФ: скрывающие Китай и Москва

Несмотря на заявления Пекина, что Китай не снабжает Москву летальным оружием, неофициальные доклады для Госдепартамента США и европейских правительств свидетельствуют о другом. Китайские компании активно снабжают России критически важными компонентами для производства беспилотников, применяемых в войне против Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Беспилотники FPV и большой дальности

В частности, в прошлом году Россия импортировала более 3,3 миллионов двигателей в компании Shenzhen Kiosk Electronic Co. Эти двигатели хотя и могут использоваться в бытовой технике, оказываются в производстве беспилотников FPV для атак на украинских военных и гражданских. Конечным получателем является московская компания "Рустакт", которую украинская разведка идентифицировала как производителя беспилотников. В декабре 2024 года ЕС ввел санкции против Рустакта за поддержку российских военных.

За период с июля 2023 года по февраль 2025 года "Рустакт" импортировал китайской продукции на сумму около 294 млн долларов, из них более 83 млн долларов - электродвигатели. После введения санкций торговля не прекратилась, а структура поставок свидетельствует о том, что "Рустакт" выполняет роль логистического центра для других производителей беспилотников в России.

Поддержка беспилотников большой дальности

Кроме FPV Китай поставляет компоненты для беспилотников большой дальности, включая тип "Шахед". Это двигатели, навигационные системы и литиево-полимерные аккумуляторы. К примеру, в период с июня по август 2024 года более 685 500 деталей двигателей экспортировала китайская компания для российской фирмы Drake LLC, подпадающей под санкции США.

Еще один пример – Morgan LLC, не находящаяся под санкциями США, но поставляющая компоненты для беспилотников большой дальности. С 2024 года Morgan импортировала из Китая товаров на сумму около 5 млн долларов, в том числе 7800 единиц литий-полимерных аккумуляторов для нужд российской "специальной военной операции".

Выводы экспертов

Аналитики подчеркивают, что масштабы поставок свидетельствуют о роли Китая как "ключевого внешнего поставщика" российской военной промышленности. Доклады призывают к введению вторичных санкций против китайских компаний, поддерживающих военные амбиции Москвы, чтобы ограничить поставки компонентов для беспилотников и других вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.