Разведка США рассказала, погиб ли Пригожин и почему упал его самолет - WSJ

Разведка США считает, что террорист Евгений Пригожин таки погиб в авиакатастрофе, которая произошла в Тверской области России.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в разведке США.

Издание отмечает, что их источники в разведке США считают, что террорист и глава ЧВК "Вагнер" таки погиб в авиакатастрофе, произошедшей 23 августа 2023 года в Тверской области России.

Там отметили, что разведка США не считает, что самолет с руководством "Вагнера" могла сбить российская ПВО. Там рассматривают ту версию, что на борту самолета могла взорваться бомба, однако это пока только предварительные данные.

Среди причин падения самолета рассматривается также диверсия.

Напомним, президент США Джо Байден отреагировал на падение самолета в Тверской области РФ, где мог быть террорист и лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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