Разведка США связала Россию с дроном со взрывчаткой в аэропорту Германии - WSJ

Самолет Ан-124 / © Википедия

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Беспилотник со взрывчаткой , обнаруженный на территории немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, вероятно, имеет российское происхождение.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с данными разведки.

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По информации издания, возможную связь России с инцидентом установили на фоне новых оценок американских спецслужб по поводу угроз для восточного фланга НАТО.

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Разведка США считает, что российский президент Владимир Путин в течение ближайших нескольких лет может попытаться проверить готовность Североатлантического союза реагировать на агрессию.

Среди потенциальных сценариев в разведывательных оценках называют ограниченную атаку против одного из государств-членов НАТО. Речь идет, в частности, о возможной кибератаке или локальном наземном вторжении.

Официально об установлении ответственных за появление дрона в аэропорту Германии пока не сообщалось.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, на территории аэропорта Лейпциг/Галле был обнаружен дрон с прикрепленным взрывным устройством. Федеральный министр внутренних дел Германии Александер Добриндт тогда заявил о «новом качестве угрозы» и назвал инцидент возможным проявлением «гибридного сценария теракта». Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к этой возможной попытке диверсии.

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