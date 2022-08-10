Разведка США узнала, что россияне уже учатся управлять иранскими беспилотниками – CNN

По данным американской разведки, российские военные в последние несколько недель начали учиться в Иране управлять беспилотниками.

Это происходит в рамках соглашения о передаче беспилотников из Ирана в РФ.

Об этом сообщил анонимный чиновник в администрации США, пишет CNN.

"В последние несколько недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию", – сказал источник издания.

Собеседник добавил, что информация разведки США об обучении россиян в Иране была недавно рассекречена.

По информации издания, Иран еще в июне начал обучение россиян пользоваться беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129 на аэродроме Кашана, расположенном к югу от Тегерана. Эти типы беспилотников способны нести высокоточные ракеты.

Напомним, в середине июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что им известно о намерениях Ирана продать России сотни беспилотников, которые могут быть использованы в войне в Украине.

В МИДе Ирана тогда возразили, что страна планирует продать России сотни беспилотников.

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