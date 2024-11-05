Разведка Южной Кореи сообщила, сколько солдат из КНДР находится на войне в Украине

На территорию России для участия в войне против Украины прибыло более 10 тысяч солдат из Южной Кореи. При этом "значительное количество" находится в прифронтовых районах, включая Курскую область.

Об этом заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Ге, сообщает Reuters.

"Мы понимаем, что в настоящее время в России находятся более 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск", — заявил Чон Ха Ге.

Впрочем, Чон ответил, что не располагает достоверной информацией — участвовали ли северокорейцы в боевых действиях. Он также не смог подтвердить сообщение СМИ Южной Кореи со ссылкой на неназванного чиновника о том, что на поле боя погибли около 40 солдат КНДР.

Издание пишут, что эти заявления прозвучали через несколько часов после того, как представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Курской области, недалеко от границы с Украиной, находится не менее 10 тысяч солдат северной Кореи. Впрочем, он не смог подтвердить сообщение о том, что они участвуют в боевых действиях. По словам Райдера, многое зависит только от того, как РФ решит использовать этот северокорейский контингент, и "насколько хорошо они интегрированы, каков у них боевой опыт".

В свою очередь, Главное управление разведки Украины также заявило, что около 12 тысяч северокорейских военнослужащих, в том числе 500 офицеров и три генерала, уже находятся в России и проходят подготовку на пяти военных базах.

Как сообщалось, первые бойцы КНДР уже попали под обстрел в Курской области. Перед этим разведка информировала о опрокидывании 7 000 северокорейских военных в районы возле Украины.

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