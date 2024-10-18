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Разведка Южной Кореи сообщила, сколько военных Ким Чен Ын отправил на войну

Разведка Южной Кореи сообщила, сколько военных Ким Чен Ын отправил на войну

Солдат из Северной Кореи. / Фото: Associated Press

Сеул заявляет о серьезной опасности.

Северная Корея участвует во вторжении России в Украину. Пхеньян отправил на войну 12 тысяч военных. В частности, подразделение спецназа.

Об этом заявила разведка Южной Кореи во время совещания по безопасности, сообщает Reuters.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол провел незапланированное совещание по безопасности с ключевыми должностными лицами разведки, армии и национальной безопасности. Сеул считает, что отправки войск КНДР в Россию означают серьезную угрозу безопасности международного сообщества. Страна готова ответить на это "всеми доступными средствами".

"Участники разделили мнение, что нынешняя ситуация, когда более тесные связи между Россией и Северной Кореей вышли за рамки перемещения военных поставок и фактического отправления войск, представляют серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества", — говорится в сообщении.

Офис президента Южной Кореи заявил, что они вместе со своими союзниками внимательно следят за отправкой северокорейских войск в Россию с начальных этапов. Однако он не предоставил никакой разведывательной информации, чтобы подтвердить развертывание войск или их участие в боевых действиях.

Издание Yonhap со ссылкой на собственные источники сообщило, что Северная Корея решила развернуть четыре бригады, в том числе подразделение спецназа. Что больше – перемещение войск уже началось.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что до 11 000 военных из КНДР готовятся вступить в войну РФ против Украины. По его словам, эти солдаты будут готовы воевать в Украине уже 1 ноября.

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