Развелся восемь лет назад: польские пограничники не впустили россиянина, который якобы ехал к жене

Оказалось, что муж "забыл" о своей второй жене в России.

Россиянин пытался попасть в Евросоюз, утверждая, что едет к жене в Германию.

Мужчина пытался пересечь польско-российскую границу через переход в Гжехотках (Варминско-Мазурское воеводство).

Об этом сообщает издание inPoland.

"Как доказательство" россиянин показал польским пограничникам свидетельство о браке и ксерокопии удостоверения своей жены. И эта авантюра могла бы удаться, если бы не бдительность офицеров гвардии. Оказалось, что муж забыл… о своей второй жене в России", — пишет издание.

Сотрудники оперативно проверили информацию и установили, что россиянин действительно был женат на гражданке Германии в 2009 году, однако расстался с ней еще… в 2015 году. Как ни странно, мужчина "забыл" об этом сообщить.

Россиянина оштрафовали на 1800 злотых (более чем 15 тысяч гривен – ред.). Затем его депортировали в Россию.

Напомним, стало известно, как обвиняемый в госизмене пророссийский блогер Руслан Коцаба уехал в США.

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