"Развернул масштабную антироссийскую агитацию": суд РФ признал Коломойского экстремистом

По заявлению следствия, Коломойский с помощью подконтрольных СМИ "развернул масштабную антироссийскую агитацию", "взял на полное обеспечение" подразделения "Азова" и несколько батальонов, а также "поощрял убийства и похищения" представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Кошехабльский районный суд Адыгеи (РФ) запретил деятельность объединения, к которому имеет отношение украинский бизнесмен Игорь Коломойский и принял решение о конфискации активов. Сам бизнесмен признан экстремистом.

Об этом сообщили в пресс-службе судов республики, о чем говорится в Telegram.

Там сказано, что членами объединения суд признал Коломойского, бывшего владельца обанкротившегося "Смоленского банка" Павла Шитова и зарегистрированную в Великобритании компанию JKX Oil & Gas Limited. Деятельность группы признали "экстремистской".

В иске российской прокуратуры отмечено, что объединение активизировалось в 2014 году после "антиконституционного переворота в Киеве".

Шитова якобы назначили "ответственным за криптоактивы" украинского бизнесмена. Прокуратура считала "бизнес-составляющим сообщества" компанию JKX Oil & Gas Limited.

Конфискация активов

В результате российский суд постановил конфисковать их активы в России, в частности предприятие топливно-энергетического комплекса "Южгазенерджи", занимающееся добычей газа на Кошехабльском газоконденсатном месторождении. Указано, что основным владельцем компании является зарегистрированная в Нидерландах Adygea Gas BV и лондонская Page Gas Ltd, находящиеся в собственности JKX Oil. Adygea Gas BV также владела компанией "Кейтеринг-Юг".

Следствие оценило долю ответчиков в этих компаниях в 5,1 млрд. рублей.

Также конфискована недвижимость, которой владели резиденты JFX Oil и другие ответчики.

Теперь РФ принадлежат 6 помещений в бизнес-центре в 3-м Самотечном переулке в Москве и здание в Звонарском переулке.

Под контроль государства отошли 494 земельных участка сельхозназначения площадью 5573 гектаров в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях, стоимость которых оценивается более чем в шесть миллиардов рублей.

Напомним, 27 февраля Шевченковский районный суд столицы Украины снизил размер залога Игорю Коломойскому до 2,4 млрд гривен. Впрочем, оставил его под стражей еще два месяца.

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