Развертывание французских войск в Украине: Макрон представил план

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Елисейском дворце закрытые консультации с парламентскими партиями по поводу возможного развертывания нескольких тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения с РФ.

Об этом сообщает Franceinfo.

Во встрече приняли участие премьер-министр Себастьян Лекорню, министр вооруженных сил Катрин Уотрен, глава Генштаба Фабьен Мандон, главы Сената и Национальной Ассамблеи, лидеры парламентских групп и партий, а также руководители комитетов по иностранным делам и обороне.

Реклама

Макрон отметил, что французские силы «не будут на передовой» и будут разворачиваться как подразделения сдерживания для поддержки украинской армии.

По его данным, развертывание войск является элементом гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня и будет происходить при поддержке США. В то же время Макрон уточнил, что эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

Некоторые политические силы Франции выразили оговорку по инициативе. В частности, представители ультралевых, ультраправых и коммунисты не поддерживают развертывание войск без мандата ООН.

Ранее сообщалось, что немецкие войска будут развернуты только на территории НАТО вокруг Украины. Такое решение принял канцлер Мерц.

Реклама

Также стало известно, что Великобритания и Франция ограничат свое присутствие в Украине 15 тысяч военных. Этот показатель существенно ниже предыдущих ожиданий и будет зависеть от заключения мирного соглашения.