Развертывание войск ЕС в Украине: заявление фон дер Ляйен обернулось проблемой

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала настоящий ажиотаж, заявив, что планы по отправке европейских войск в Украину в рамках будущих гарантий безопасности «достаточно четки». Ее слова стали неожиданностью, поскольку до сих пор детали любого потенциального развертывания войск оставались крайне туманными.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«У нас есть четкая дорожная карта, и у нас было соглашение о помощи США… и эта работа продвигается очень хорошо», — сказала фон дер Ляйен.

Реакция от европейских государств не заставила себя ждать, в частности со стороны Германии. Министр обороны Германии Борис Писториус подверг критике такие заявления.

«О таких вещах нельзя говорить до того, как вы сядете за стол переговоров со многими сторонами, имеющими право голоса в этом вопросе», — подчеркнул Писториус во время визита на завод по производству боеприпасов в Кельне.

«Я бы лучше не стал комментировать или подтверждать подобные соображения каким-либо образом, за исключением того факта, что у Европейского Союза нет никаких полномочий, когда речь идет о размещении войск», — добавил он.

Слова фон дер Ляйен породили ряд вопросов: что она хотела сказать и предоставила ли она какие-то ключи к пониманию будущих планов.

Политический сигнал для Восточной Европы

Эксперты предполагают, что заявление Урсулы фон дер Ляйен, скорее всего, имело политический подтекст. Гунтрам Вольфф, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel, рассказал DW, что поскольку глава Еврокомиссии выступила с этим заявлением во время тура по восточноевропейским странам, ее комментарии, вероятно, были призваны успокоить их опасения относительно возможного будущего российского вторжения.

«Это безусловно политический сигнал. Она находится в Восточной Европе, посещает военные базы и говорит о возможном развертывании войск в Украине. Это послание поддержки странам Восточной Европы», — отметил Вольфф.

В то же время, по словам Иена Лессера, главы брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла, называть имеющиеся планы «достаточно точными» было некорректно. Большинство экспертов исключают возможность физического присутствия американских войск в Украине и считают маловероятным, что потенциальная воздушная поддержка США будет гарантировать кинетическую оборону в случае атаки России на европейские силы в Украине.

Дорожная карта и предстоящие переговоры

Вольфф считает, что тот факт, что фон дер Ляйен упомянула об обсуждении «необходимых элементов для функционального наращивания войск», может свидетельствовать о том, что держать линию фронта в рамках мирного соглашения будут украинские, а не европейские силы. В ходе текущих дебатов обсуждается, будут ли европейские войска развернуты как инструкторы, миротворцы или даже расположены вдоль линии столкновения между Россией и Украиной.

«Я думаю, что она правильно очертила план. В сущности, вооруженные украинцы будут держать линию фронта, но европейские силы будут в тылу, при поддержке США. Я думаю, что это она имела в виду», — сказал Вольфф.

Акцент фон дер Ляйен на необходимости обеспечения устойчивого финансирования и оборудования для ВСУ также подчеркивает намерение Европы получить больше средств для усиления обороны Украины. В мае ЕС объявил о создании финансового инструмента в размере 150 миллиардов евро для европейских компаний на закупку оружия для Украины или совместное производство оружия с украинскими партнерами.

Слишком рано для «точных планов»

Эксперты считают, что конкретные детали развертывания войск ЕС, в том числе и мандат миротворцев, по которым они будут отправлены, или потенциальная роль США в любой миротворческой миссии, еще разрабатываются. Окончательные планы, скорее всего, будут зависеть от того, как будет выглядеть урегулирование между Россией и Украиной.

Пока Лессер отмечает, что «перемирия нет», а это значит, что условия для развертывания европейских оборонных войск еще не созданы. Андре Хартель, руководитель брюссельского офиса Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP), поддержал эту оценку и добавил, что правительствам необходимо преодолеть ряд национальных препятствий, прежде чем отправлять войска.

«В Германии, например, парламент должен проголосовать за любое предложение», — пояснил он.

Дебаты по развертыванию войск остаются противоречивыми из-за высокого риска того, что европейские силы могут быть вовлечены в боевое столкновение с российскими силами, что расширит войну, которую Европа пытается закончить. Хартель считает, что фон дер Ляйен, возможно, хочет подтолкнуть президента США Дональда Трампа и европейских лидеров к более активным действиям перед встречей «коалиции желающих», которая состоится уже в четверг в Париже.

Напомним, европейские страны опасаются направлять в Украину свои войска, потому что уже не уверены в США. Это подвергает сомнению способность европейской коалиции гарантировать безопасность Украины в случае прекращения огня.