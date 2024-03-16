Развертывание войск НАТО в Украине: кто сделает первый шаг — США или Евросоюз

Европейские штабные офицеры могут быть полезны для Генерального штаба Украины из-за культурного и концептуального сходства, но от США шагов не стоит.

Об этом заявил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант, сообщает "Эспрессо".

"На войне всегда существует вероятность того, что может произойти что угодно. Следовательно, существует вероятность развертывания иностранных войск на территории Украины, особенно, когда речь идет о военной подготовке украинских бойцов. Вооруженные Силы Украины остро нуждаются в поддержке в подготовке солдат внутри страны. Каждый раз, когда им приходится разворачивать войска где-нибудь, они теряют драгоценное время на транспортировку и организацию — время, которое сейчас имеет решающее значение", — объясняет Грант.

В то же время он отметил, что предусмотреть введение иностранных регулярных войск на территорию Украины сейчас трудно, хотя такая вероятность есть.

"Есть значительная потребность в европейских штабных офицерах, которые помогут Генеральному штабу в планировании и организации. Именно европейских, ведь я считаю, что их культура и концепции более близки к украинской, чем к примеру американские, и европейцы, вероятно, лучше понимают деятельность Генерального штаба Украины "Однако в долгосрочной перспективе трудно предусмотреть возможность ввода войск в Украину. Что касается краткосрочной перспективы, нам придется ждать и наблюдать за действиями Франции. Остается неопределенным, будут ли их действия только разговорами или реальной реализацией", — отметил Грант.

Относительно помощи со стороны США полковник британской армии добавил, что в Белом доме существует неопределенность относительно того, как эффективно противостоять России, не провоцируя ядерный ответ.

"Эта обеспокоенность по поводу ядерного оружия является важным фактором, формирующим подход США. Однако я не предполагаю, что США как-то отойдут от своих нынешних действий. По всей вероятности, они будут продолжать делать все то же, пытаясь получить дополнительное финансирование и ресурсы. Маловероятно, что они развернут свои войска в Украине, если только Путин напрямую не нападет на НАТО. Это для меня кажется очевидным", — подытожил он.

Напомним, эстонская разведка считает, что даже два года спустя после вторжения в Украину Россия продолжает готовиться к возможному конфликту с НАТО, реструктуризируя и наращивая свои вооруженные силы. Столкновение РФ с Альянсом разведка Эстонии предсказывает в течение следующих 10 лет.

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