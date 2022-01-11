Развитие космического туризма выявило новую проблему: что делать с покойником

В случае смерти в космосе необходимо провести расследование и организовать захоронение.

Вместе с развитием деятельности коммерческих космических компаний, таких как Virgin Galactic и Blue Origin, а также с запланированным освоением колонистами Луны и Марса, возникла нерешенная проблема — как проводить расследование причин вероятной смерти кого-либо из туристов или колонистов, и что делать с телом покойного.

Об этом идет речь в публикации на сайте TNW.

Для официальной процедуры расследования смертей во время длительных космических миссий, очевидно, будут взяты нормы действующего законодательства на Земле. Международное космическое право предусматривает положение, согласно которому зарегистрировавшая космический корабль страна имеет юрисдикцию над этим космическим объектом и его персоналом. По всей вероятности, по законам той страны и будет происходить расследование причины смерти в космосе.

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Более сложным является вопрос о том, что делать, если кто-то погибнет в космосе или умрет естественной смертью.

“Планирование миссии в космос включает в себя учет таких факторов, как обеспечение электроэнергией, пищей, защита от радиации и утилизация отходов. Установление процессов по поводу того, что делать, если человек умирает, и включение этих процессов в любой план сделает такое событие несколько менее травматичным”, — говорится в публикации.

В издании предположили, что во время коротких миссий, вероятно, тело будет возвращено на Землю. Но до приземления его нужно будет хранить в таких условиях, которые позволят избежать заражения остального экипажа.

Во время путешествия на Марс, которое продлится несколько лет, покойника могут заморозить в холоде космоса, чтобы уменьшить его вес и облегчить хранение на обратном пути на Землю.

Утилизация человеческих останков в космической колонии на другой планете может биологически загрязнить ее, кремация также может привести к загрязнению и потребовать значительных ресурсов. Поэтому здесь потребуются новые технологические решения.

Напомним, британские ученые предложили вариант тераформирования Марса, то есть создания на Красной планете условий, похожих на земные.

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