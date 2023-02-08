"Развивающийся процесс": Блинкен уклончиво ответил на вопрос об истребителях для Украины

По словам, США внимательно изучают, какое вооружение "может быть наиболее эффективным в использовании".

Госсекретарь США Энтони Блинкен уклончиво отреагировал на вопрос предоставления Украине истребителей.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

По словам Блинкена, США "будут продолжать делать выводы о том, что нужно Украине" и какое вооружение "может быть наиболее эффективным в использовании".

"Жизненно важна не просто конкретная система вооружения или оборудования. Не менее важна способность украинцев эффективно ее использовать. Это требует, в некоторых случаях, серьезной подготовки. Все это нужно объединить в единую целостную стратегию", – сказал Блинкен.

Госсекретарь уточнил, что речь идет о "развивающемся процессе".

Напомним, что во время визита в Лондон президент Владимир Зеленский призвал Британию предоставить Украине современные истребители и создать "коалицию самолетов". Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за "мощные самолеты".

В ответ британский премьер Риши Сунак пообещал усилить систему ПВО Украины и сообщил, что продолжаются обсуждения о предоставлении нашему государству дальнобойных ракет.

Позже представитель британского премьера заявил, что в правительстве рассматривают возможность поставки в Украину боевых самолетов, однако решение не будет принято в краткосрочной перспективе.

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