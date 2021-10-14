Развлечения диктатора: Ким Чен Ын пришел посмотреть на соревнования бойцов своего спецназа

Развлечения диктатора: Ким Чен Ын пришел посмотреть на соревнования бойцов своего спецназа

Эти кадры показало государственное телевидение КНДР.

Развлечения диктатора. Северокорейский вождь Ким Чен Ын пришел посмотреть на соревнования бойцов своего спецназа.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 октября.

Эти кадры показало государственное телевидение КНДР — несколько десятков мужчин демонстрировали силу, разрывая на себе железные цепи, разбивали головами кирпичи и выдерживали удары огромными кувалдами, лежа на стекле.

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил об усилении обороноспособности КНДР. Также он пообещал построить непобедимую армию перед лицом "вражеской" политики США.

Новости мира Ким Чен Ын пришел посмотреть на соревнования бойцов своего спецназа

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