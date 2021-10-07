Развод на миллионы: шейх ОАЭ приказал сломать телефоны бывшей жены и ее адвокатов

Развод на миллионы: шейх ОАЭ приказал сломать телефоны бывшей жены и ее адвокатов

Женщина с двумя детьми еще в 2019 году сбежала в Лондон.

Развод на миллионы — шейх Дубая Мохаммед приказал сломать телефоны бывшей жены и ее адвокатов.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 7 октября.

Отмечается, о таком распоряжении премьера Объединенных Арабских Эмиратов стало известно из обнародованных Высоким судом Англии документов. Именно в британскую столицу в 2019 году сбежала вместе с двумя детьми жена шейха, принцесса Хайя. С тех пор битва за опеку над малышами продолжалась в суде.

Ранее принцесса рассказывала, что бывший муж запугивал ее, а, как стало известно из данных суда, еще и приказал с помощью израильского программного обеспечения сломать телефоны экс-супруги и ее адвокатов.

Британский суд в конце концов оставил сына и дочь шейха под опекой матери. Судебный процесс стал одним из самых дорогих — расходы на него составляют миллионы фунтов стерлингов.

Новости мира: шейх ОАЭ Мохаммед приказал взломать телефоны бывшей жены и ее адвокатов

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