"Разворот" Армении: как один из старейших союзников России ускользает от влияния Кремля — CNN

Армения начала строить отношения с новыми международными партнерами, поскольку поняла, что Кремль не может обеспечить ей безопасность.

Прибытие американских солдат для совместного обучения миротворцев в Армении разозлило Кремль, который десятилетиями считали единственным гарантом безопасности для бывшей советской республики на фоне противостояния с Азербайджаном.

Об этом говорится в статье CNN.

Недавно Армения впервые направила гуманитарную помощь Украине. Между тем, армянский парламент собирается ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда, то есть Ереван будет обязан арестовать российского диктатора Путина, если он приедет в Армению.

В издании отмечают, что Армения начинает "заигрывать" с новыми международными партнерами из-за разочарования, что Россия не смогла или не захотела оградить ее от того, что Ереван считает агрессией со стороны соседнего Азербайджана.

"Горькие плоды стратегической ошибки"

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна начинает ощущать "горькие плоды стратегической ошибки" доверить России почти исключительную ответственность за защиту своей страны.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, — сказал он итальянской газете La Repubblica ранее в этом месяце. — Но сегодня мы видим, что Россия сама нуждается в оружии... Даже если она этого пожелает, РФ не может удовлетворить потребности Армении".

Армяне чувствуют себя преданными

По словам Ваграма Тер-Матевосяна, доцента внешней политики Американского университета Армении, базирующегося в Ереване, неспособность или нежелание России вмешаться вызвало у многих армян чувство предательства.

"Армения инвестировала 30 лет своей независимости – я бы даже сказал, 200 лет своей недавней истории – в твердую веру в то, что, когда придет время и когда потребуется, Россия выполнит свои стратегические обязательства и защитит Армению от любой внешней агрессии. Этого не произошло ни в 2020, ни в 2021, ни в 2022 годах", — сказал он CNN.

По словам эксперта, лояльность к РФ нанесла Армении много потерь, в том числе прекращение евроинтеграционной политики.

"За последние 30 лет Армения сделала почти все, что хотела Россия, в частности, прекратила свои усилия по европейской интеграции в 2013 году после того, как Москва выразила свое недовольство. Россия не смогла выполнить свои обещания по безопасности Лачинского коридора… Россия не смогла поставить оружие, которое Армения приобрела у РФ, Россия не смогла остановить экспансионистское и агрессивное поведение Азербайджана против Армении", – сказал Тер-Матевосян.

Кремль пытался контролировать и Баку, и Ереван

Мари Дюмулен, директор программы "Ширшая Европа" Европейского совета по международным отношениям, сказала, что ситуация была частично вызвана тем, что Россия пыталась одновременно держать под своим контролем и Армению, и Азербайджан.

"После войны 2020 года Россия очень неохотно выбирала между Арменией и Азербайджаном, что конкретно означало, что они избрали Азербайджан. Это пассивное отношение. Но эта пассивность сама по себе является очень проазербайджанской позицией", – говорит Дюмулен.

Дюмулен также указала на растущие связи между Москвой и Баку, вызванные личными отношениями между Путиным и давним президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я не думаю, что Пашинян такой лидер, который нравится Путину. Его привела к власти революция. У него есть демократический, реформаторский, антикоррупционный дискурс. Алиев гораздо больше тот тип лидера, с которым Путин может уживаться", – объясняет эксперт.

Пытаясь укрепить свою безопасность по отношению к Азербайджану, Армения нечаянно нанесла острую критику России. Международный уголовный суд имеет невыполненный ордер на арест Путина. Ереван в свою очередь собирается ратифицировать Римский устав МКС, что сделает невозможным посещение российского диктатора этой страны.

Следующее объявление о совместных военных учениях из США еще больше испортило отношения. На прошлой неделе Кремль вызвал посла Армении в Москве для "трудных переговоров".

Геополитический разворот

"Для Армении, как для маленького государства, достаточно рискованно совершать разворот или большой геополитический скачок", — отметила эксперт по внешней политике России профессор Стоунхил-колледжа в Массачусетсе Анна Оганян.

По ее мнению, даже если Путин и оказал Армении существенную поддержку, вряд ли это изменило бы ее политику.

"Если бы Россия обеспечила полный спектр безопасности для Армении, это означало бы гораздо более глубокую интеграцию Армении в российскую неоимперскую сферу, подобную Беларуси. Бархатная революция в Армении показала, что страна этого не будет терпеть", — говорит Оганян.

Недостаточно "своя" для двух сторон

Пашинян сказал, что опасается, что Армения может оказаться посредине между Россией и Западом.

"Западные страны или эксперты квалифицируют Армению как пророссийскую страну. С другой стороны, многие круги в России считают Армению или ее правительство прозападными", – сказал он.

Не имея возможности сделать достаточно, чтобы угодить ни одной из сторон, Армения рискует оттолкнуть обе, оставшись наедине.

"Мы должны помнить, что Россия имеет огромный разрушительный потенциал в регионе", – сказал Тер-Матевосян, имея в виду обширную военную базу России в Гюмре к северу от Еревана.

По мнению Тер-Матевосяна, нынешнее либеральное армянское правительство воспользовалось ослаблением России, чтобы реализовать "некоторые свои идеи, мнения и убеждения, которые они питали в течение многих лет".

"Удастся или нет? Время покажет. Но какой будет цена за это изменение, эту диверсификацию? Это самый большой вопрос, который многие задают в Армении", — подытожил он.

Ранее член союза Офицеров Украины, глава оборонного штаба Нагорного Карабаха Эльхан Нуриев заявил, что в Армении может произойти военный мятеж.

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