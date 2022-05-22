"Разворовали все, что было": в Приднестровье оккупанты не смогли восстановить военный аэродром из-за коррупции начальников

В так называемом Приднестровье российские оккупанты получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе, но оказалось, что из-за коррупции местных начальников восстанавливать там уже нечего.

Относительно ситуации в Одесской области, обстановка в течение 22 мая – спокойная, обстрелов не было.

Об этом рассказал глава Одесской ОВ Максим Марченко в воскресенье, 22 мая.

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"Все, что сделали российские войска за многие годы пребывания в Приднестровье, это пропили все остатки военной техники и аппаратуры. Оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом, по документам , все запасные части были налицо. Поэтому очередные мищи россиян обострить обстановку в регионе были разрушены из-за обычной коррупции и халатности местных начальников. Желаем им и дальше разваливать собственную армию изнутри", — отметил глава области.

Напомним, российские спецслужбы снова начали дестабилизировать ситуацию в Приднестровье. В некоторых городах Приднестровской Молдавской Республики сообщается о "минировании" так называемых государственных учреждений.

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