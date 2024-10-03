Развяжет ли Путин ядерную войну: в The New York Times оценили угрозы главы Кремля

Использование ядерного оружия Владимиром Путиным является "самым опасным вариантом, но не самым вероятным".

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Почётный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман отметил, "если Путин действительно верит, как он утверждает, что Украина может использовать точные западные системы оружия только при поддержке Запада, то это уже произошло: западное высокоточное оружие уже применялось против российских целей на территории Украина, в частности в Крыму . Если проблема заключается в поражении целей внутри России, то Украина уже некоторое время делает это с помощью своих самодельных систем — и с все большей эффективностью" .

"Это не значит отбросить угрозы господина Путина как чистый воздух и блеф, но надо признать, что использование ядерного оружия, хоть и является, безусловно, самым опасным вариантом, не является самым вероятным. Дело не в том, что он против эскалации. Он уже обострился — от полномасштабного вторжения до приказа об аннексии суверенной территории, нападения на энергетическую инфраструктуру и бомбардировок гражданских районов", — считает эксперт.

Профессор напомнил, что Путин пытался наказать Запад с помощью энергетического кризиса, кампаний саботажа и взрывной деятельности, а также разжигает новые конфликты по всему миру.

"Сценарий, который он упоминает чаще всего, заключается в том, что силы НАТО воюют вместе с украинскими силами. Ситуация, которая может быстро поставить российские силы на задний план. Это сценарий, по которому мы можем представить отчаянного господина Путина, который готовится начать более широкую войну. Он попадает в классический парадокс ядерной эры. Он не считает себя иррациональным, но чтобы сделать свои угрозы достоверными, он должен полагаться на мнение своих противников, что он может быть немного сумасшедшим", — добавил он.

Напомним, мы интересовались у экспертов, может ли Россия применить оружие массового поражения и где.

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