Разъяренный пассажир ударил пилота самолета: что ему не понравилось (видео)

Его пристыдили за поведение.

В Индии пассажир самолета бросился с кулаками на пилота.

Об этом пишет India Today.

Нападение произошло 14 января после того, как рейс IndiGo, следовавший из Дели в Гоа в Индии, был задержан на 13 часов из-за плохой видимости, вызванной густым туманом, охватившим регион.

Пилот Ануп Кумар сообщил о ситуации, которая, очевидно, не устраивала одного из пассажиров по имени Сахил Катария.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как разгневанный путешественник, одетый в желтую толстовку, несется по проходу и бьет пилота, а зрители вскрикивают от шока.

"Если хочешь летать, управляй самолетом", — кричит он Кумару, который пятится к кабине. "Иначе открой дверь".

Passenger отозвался в Indigo capt в аэропорту как он был сделан на производительности. Guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable! @DGCAIndia @MoCA_GoI pic.twitter.com/SkdlpWbaDd — Capt_Ck (@Capt_Ck) January 14, 2024

В этот момент между ними становится стюардесса, а Катарию отводит обратно на место попутчик в небесно-голубой толстовке.

Бортпроводница потом разрыдалась: "То, что ты сделал, неправильно. Ты не сможешь это делать".

В отдельном ролике видно, как вооруженная охрана выводит пассажира из самолета, прежде чем он извинился перед пилотом на камеру.

С тех пор и пилот, и авиакомпания подали заявление на Катарию, арестованного полицией Дели.

Зрители поторопились пристыдить путешественника за нападение:

Разочарование не дает пассажиру права применять физическое насилие к члену экипажа

Этого маньяка следует занести в список запрещенных для полетов как минимум на 3 года.

Напомним, мужчина, которого везли на кремацию, "ожил", когда машина наехала на выбоину. Медики объявили его мертвым и отдали "тело".

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