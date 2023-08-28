Разъяренный шумом соседей мужчина закачивал шприцем опиоиды в их квартиру: чем все закончилось

Во Флориде, США, мужчина впрыскивал химическое вещество в квартиру соседей.

Об этом пишет Daily Star.

Сюмин Ли разгневался не на шутку из-за шума, который издавали его соседи сверху.

Умар Абдулла и его тогдашняя беременная жена переехали в свою новую квартиру в июне в 2022 году и вскоре приветствовали в своей семье девочку, к большому недовольству Ли.

Новая жительница, видимо, огорчила соседа снизу, свирепствовавшего от шума и продолжавшего жаловаться на "шаги". Но эти шаги оказались мнимыми, поскольку домовладелец провел проверку на шум, которая, по словам Абдуллы, показала, что они "почти не нашли звука", из-за которого можно было так страдать.

Абдулла сказал: "Он жаловался на шаги. Он жаловался на звуки закрывающихся дверей. Мой домовладелец и я провели симуляцию, и мы почти не смогли найти ни одного звука".

Сюмин Ли / Фото: Youtube/LawAndCrime

Предполагаемые действия Ли, по-видимому, повлияли на дочь Умара: в течение нескольких недель члены семьи чувствовали себя плохо и вялыми, а также заболели загадочной болезнью.

После семейного отдыха друг почувствовал химический запах, сравнимый с "отвратительным" лаком для ногтей, из-за которого глаза дочери Умара выглядели так, будто они "полны слез".

Жертвы не смогли определить, чем они заболели, и установили секретную камеру после того, как эксперты провели расследование относительно непознанного запаха. Но они были испуганы тем, что было показано на кадрах. Камеры зафиксировали, как Ли приходит к их квартиры со шприцем и впрыскивает туда химию.

Сюмин Ли / Фото: Youtube/LawAndCrime

Теперь 36-летний мужчина обвиняется по трем пунктам обвинения в нанесении побоев, двум пунктам обвинения в преследовании по обременительным обстоятельствам и по одному пункту обвинения в краже со взломом, хранении запрещенных веществ и причинении побоев сотрудникам правоохранительных органов.

Сюмин Ли / Фото: Hillsborough County Sheriff’s Office

Ли был арестован в конце июня и быстро внес залог, а на 5 декабря назначена явка в суд для проведения слушаний по его делу.

Напомним, мужчина сделал огромную татуировку с тюремным снимком Дональда Трампа. Он набил историческое изображение на ноге.

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