Разъяренный слон с одним бивнем убил 22 человека и заставил селян спать на крышах

Слон

В восточном штате Джаркханд в Индии разъяренный слон убил по меньшей мере 22 человека, заставив жителей нескольких сел спать на крышах домов.

Как сообщает Unilad, животное с одним бивнем бродит по региону с начала января, а масштабная операция по его поиску и отлову продолжается до сих пор.

По данным властей, слон свирепствует в лесах и населенных пунктах, преимущественно нападая на людей в ночное время. Официальные лица называют ситуацию беспрецедентной для этого региона.

«Это беспрецедентная ситуация. Впервые в этом регионе такая серия смертей связана с одним самцом слона», - заявил начальник лесного отдела Кулдип Мина.

Он добавил, что ныне главным приоритетом является отлов животного и его дальнейший выпуск в природную среду.

Среди жертв — 34-летний Мангал Сингх Хембрам, на которого слон напал недалеко от его дома в селе Бодиджари. Еще одной жертвой стал 62-летний Урдуб Бахода, атакованный ночью, когда он следил за своим полем. В тот же вечер слон затоптал 42-летнего Вишну Сунди.

Также сообщается о гибели всей семьи: Кундра Баходы и его двоих детей — шестилетнего Кодамы и восьмилетнего Саму. Их матери Пунди удалось спастись вместе с двухлетней дочерью.

После серии смертельных нападений власти используют барабаны, чтобы предупреждать жителей об опасности и призывать их не выходить из домов и не спать на улице, пока слон остается на свободе. Люди вынуждены ночевать на крышах домов, чтобы избежать нападения.

Мина объяснил, что агрессивное поведение животного может быть связано с брачным сезоном. По его словам, в этот период самцы слонов могут проявлять повышенную агрессию.

Начальник лесного отдела района Чайбаса Адитья Нараян сообщил, что уже были предприняты три попытки успокоить слона, однако все они завершились неудачей.

«Наша команда находится в состоянии повышенной готовности, и попытки успокоить слона будут продолжены. Селянам строго запрещено заходить в леса и рекомендуется сохранять бдительность», - сказал Нараян.

Он также отметил исключительную жестокость нападений: «Каждый, кто оказывался перед ним, был затоптан. В одной семье погибли четыре человека. Это беспрецедентный случай».

«Мы видели слонов в состоянии муста и раньше, но они редко наносили вред людям», — добавил он.

Эксперты отмечают, что напряженность между людьми и дикими слонами в Индии растет. Одной из главных причин считают массовую вырубку лесов, существенно сократившую естественные миграционные маршруты животных.

По официальным данным, всего в Индии в результате столкновений со слонами погибли более 2800 человек.

