"Разжигатель войны": в Германии напали на депутата за поддержку Украины

Нападающим оказался Петер Бауэр, являющийся кандидатом в депутаты местного совета от другой политической силы.

В Германии произошло нападение на депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, поддерживающего увеличение помощи Украине для противостояния российским агрессорам.

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На мужчину напали в городе Аален, сообщает Schwäbische Post.

Он заявил, что событие произошло утром 1 июня у агитационной палатки партии ХДС. Депутат заявил, что его назвали "распылителем войны".

"Я простоял там примерно пять минут, когда он [нападающий] подошел ко мне и закричал, назвав меня "разжигателем войны"... После этого он толкнул меня и повалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил, а потом толкнул», — рассказал он.

СМИ сообщают, что нападающим оказался Петер Бауэр, являющийся кандидатом в депутаты местного совета от другой политической силы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии мужчина с ножом пытался убить критикующего ислам активиста.

Кроме того, мы ранее информировали, что западные журналисты обнаружили российского политтехнолога в немецком парламенте.

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