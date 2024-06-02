"Разжигатель войны": в Германии напали на депутата за поддержку Украины

Нападающим оказался Петер Бауэр, являющийся кандидатом в депутаты местного совета от другой политической силы.
В Германии произошло нападение на депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, поддерживающего увеличение помощи Украине для противостояния российским агрессорам.
На мужчину напали в городе Аален, сообщает Schwäbische Post.
Он заявил, что событие произошло утром 1 июня у агитационной палатки партии ХДС. Депутат заявил, что его назвали "распылителем войны".
"Я простоял там примерно пять минут, когда он [нападающий] подошел ко мне и закричал, назвав меня "разжигателем войны"... После этого он толкнул меня и повалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил, а потом толкнул», — рассказал он.
СМИ сообщают, что нападающим оказался Петер Бауэр, являющийся кандидатом в депутаты местного совета от другой политической силы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Германии мужчина с ножом пытался убить критикующего ислам активиста.
Кроме того, мы ранее информировали, что западные журналисты обнаружили российского политтехнолога в немецком парламенте.
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