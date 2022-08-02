"Разжигатель войны": возле гостиницы, где остановится Пелоси, протестуют против ее визита

В то же время, возле гостиницы также собрались и сторонники визита Пелоси, которые держат транпаранты в ее поддержку.

У тайваньской гостиницы, где, вероятно, остановится Пелоси, собралось около тысячи протестующих.

Об этом сообщает BBC.

По прибытии в аэропорт ожидается, что Пелоси поедет кортежем в гостиницу Grand Hyatt в Тайбэе, где она останется на ночь.

У отеля прокитайская группа, выступающая против ее визита, проводит небольшую акцию протеста. Некоторые держали транспаранты с надписью "разжигатель войны, возвращайся домой". Этот протест активно освещают китайские СМИ.

В то же время, возле гостиницы также собрались и сторонники визита Пелоси, которые держат транпаранты в ее поддержку. Что интересно, они одеты в защитные маски желто-голубого цвета.

Напомним, что на Тайване приземлился самолет с Нэнси Пелоси.

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