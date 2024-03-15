РДК отчитался о работе гуманитарного коридора в Белгородской и Курской областях

С момента действия гуманитарного коридора, объявленного для эвакуации мирных жителей из Белгородской и Курской областей России, им воспользовалось более 7000 гражданских автомобилей. Также из города Курск эвакуационным коридором воспользовались более 600 гражданских автомобилей, на которых жители покидали свои дома.

Об этом сообщает РДК со ссылкой на оппозиционных правоохранителей и силовиков.

Напомним, утром 14 марта российские добровольцы из РДК обратились к мирным жителям Курской и Белгородской областей с призывом немедленно эвакуироваться, поскольку они были вынуждены открыть огонь по военным объектам РФ. Однако российские власти не приняли никаких эвакуационных мер. Напротив, по данным российских СМИ, она блокирует эвакуацию гражданских из Белгородщины.

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