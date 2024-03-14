РДК создает партизанскую сеть для подрыва путинского режима изнутри: как присоединиться

Российский добровольческий корпус строит подпольную сеть внутри самой России для саботажа и актов гражданского неповиновения против режима Путина.

Российский добровольческий корпус (РДК), воюющий против российских оккупантов, имеет разветвленную подпольную сеть внутри самой России.

Об этом сообщил сам командир РДК Денис Никитин в интервью УП.

"Нам в чат-бот или другие наши официальные каналы связи пишут люди, которые хотят присоединиться к борьбе, но не имеют возможности уехать за территорию РФ. Мы говорим: "Ребята, есть разные формы гражданского неповиновения. Выбирайте на что готовы и что вы можете. Можете нас обеспечить какой-нибудь полезной информацией? Давайте! Можете написать "Слава РДК" на стене в людном месте? Сделайте это. Можете расклеить листовки или поджечь автомобиль военный? Окей", — рассказал Никитин.

Он предполагает, что агенты ФСБ также могут связываться с РДК, но добровольцы "делают ряд проверочных задач".

"У нас уже на самом деле на территории России есть полноценная сеть подполья, которую мы и дальше строим. Сходят с рельсов поезда, горят здания, горят волонтерские центры, где собирают помощь солдатам МО РФ", — добавил повстанец.

Напомним, доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский предположил, что скорая реакция российского диктатора Владимира Путина относительно рейда добровольцев легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей РФ свидетельствует о панике в Кремле.

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