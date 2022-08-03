Реакция Китая на визит Нэнси Пелоси на Тайвань и новые санкции Канады: главные новости ночи 3 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 3 августа:
- Во время визита на Тайвань спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси начались масштабные учения китайской армии, ВВС и флота. Читать дальше –>
- Посла США вызвали в МИД Китая из-за скандального визита Нэнси Пелоси на Тайвань.Читать дальше –>
- Канада расширила список санкций против Российской Федерации из-за войны, которую развязал Кремль против Украины. Читать дальше –>
- Представитель МИД РФ в ООН не исключил конфликт с применением ядерного оружия. Читать дальше –>
- Украинские военные нанесли огневой удар по базе российских оккупантов в легендарной Чернобаевке Херсонской области. Читать дальше –>
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