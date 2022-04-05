Реакция на Бучу: один из богатейших бизнесменов Чехии пожертвовал миллионы на приобретение оружия для ВСУ

Чешский предприниматель, увидев кадры зверств кафиров в Буче, решил поддержать украинскую армию.
Основатель и владелец интернет-портала Seznam.cz, который является главным ресурсом-поисковиком в Чешской Республике, один из самых богатых чешских предпринимателей Иво Лукачович объявил о пожертвовании в размере 100 миллионов чешских крон (более 4 млн долларов США) на приобретение оружия для украинских вооруженных сил.
Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, кадры массового убийства мирного населения российскими оккупантами в украинской Буче его глубоко поразили.
"Поэтому я посылаю 100 миллионов крон на покупку оружия для героической украинской армии", — написал Лукачович.
Он подчеркнул, что сейчас для разрешения конфликта важно оружие. "Чем быстрее сломаются эти российские безголовые люди, тем больше будет спасено невинных детей, женщин и мирных жителей", — заявил бизнесмен.
Záběry masakru v Buče z hlavy už asi nikdy nedostanu— Ivo Lukacovic (@ilblog) April 4, 2022
Posílám proto co nejdříve 100 miliónů CZK ze svého na @UKRinCZE na nákup zbraní pro hrdinnou armádu.
Čím dříve ty Rusácké bezmozky vypráskají, tím více nevinných dětí, žen a civilistů se podaří zachránit.
По данным журнала Forbes, Иво Лукачевич занимает 15-е место по состоянию среди самых богатых людей в Чехии с активами около 350 миллионов долларов.
В посольстве Украины в Чешской Республике уже поблагодарили за этот поступок. “Это очень важно. Недостаточно говорить о военных преступлениях России в Украине. Нам нужно максимально усилить наших защитников, чтобы они как можно быстрее освободили все украинские города от оккупантов", – говорится в сообщении украинских дипломатов.
Напомним, после освобождения от российских оккупантов в городе Буча и других населенных пунктах Киевщины находят братские могилы, в которых российские убийцы хоронили мирных людей, которых расстреливали только потому, что они были украинцами.
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