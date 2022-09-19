Реакция России на ее неудачи на поле боя в Украине непредсказуема: генерал Милли выразил опасения

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли призвал американских военных к повышенной бдительности.

Об этом он сказал после посещения военной базы в Польше, которая помогает Украине в военных действиях, пишет Reuters.

Генерал Милли выступил с оговоркой, отметив, что реакция России на причиненные ею неудачи на поле боя в Украине непредсказуема, и призвал американские войска к повышенной бдительности.

Высказывания Милли стали напоминанием о риске эскалации на фоне успешного контрнаступления украинских войск.

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому все мы обязаны поддерживать высокий уровень готовности...", – сказал Милли.

Поездка Милли включала обзор противовоздушной обороны базы, включающей ракетный комплекс Patriot, который будет использоваться для обороны, если Россия рискнет вступить в войну с НАТО и будет атаковать базу.

По оценкам Милли, американские войска в Европе не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.

"Во время войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", — констатировал он.

Милли также сказал, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться "через несколько недель или месяцев".

"В связи с этим обстоятельством мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", – резюмировал он.

Напомним, Зеленский провел ряд встреч и переговоров с международными министрами и лидерами Запада.

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