Реакция США на передвижение войск РФ и смерть Марилии Мендонсы. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В CNN сообщили, что американский президент Джо Байден на этой неделе направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса для выражения обеспокоенности США наращиванием российских войск на границе с Украиной. Читать дальше –>
- В Бразилии в результате авиакатастрофы погибла 26-летняя певица и обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса. Читать дальше –>
- Два члена Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Роджерс и Майк Тернер призывают американского президента Джо Байдена увеличить военную помощь для Украины. Читать дальше –>
- В Нигерии на пятый день поисков количество погибших в результате обрушения при строительстве 21-этажного здания в Лагосе возросло до 43. Читать дальше –>
- У госпитализированного президента Чешской Республики Милоша Земана подтвердился цирроз печени. Ему ввели желудочный зонд для кормления PEG. Читать дальше –>