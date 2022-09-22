Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Реакция Запада может быть иной": российский оппозиционер рассказал, чем для России может обернуться мобилизация

Дата публикации
Просмотры
1518
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Реакция Запада может быть иной": российский оппозиционер рассказал, чем для России может обернуться мобилизация

Фото: Associated Press

Мобилизация в России вряд ли затянет войну на Украине, но может усилиться жестокость боевых действий.

Путин собирается отправить на войну неподготовленных к войне воинов, которые станут очередными жертвами в кровопролитной войне РФ против Украины.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

"Украина, разумеется, отнюдь на это не отреагирует. Она будет продолжать делать свое дело. А вот реакция Запада может быть такой, что будет сдвиг в сторону предоставления Украине более дальнобойной артиллерии, более дальнобойных ракет, что крайне необходимо сейчас", — рассказал эксперт.

Напомним, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко также заявил, что российские власти врут своим гражданам о мобилизации и причинах войны против Украины, поэтому россияне откликнулись на истерику "кремлевского бункера" раскупленными в аэропортах билетами.

Читайте также:

Тотальная мобилизация открыла глаза россиянам на войну – Роман Цымбалюк

Тотальная мобилизация открыла глаза россиянам на войну – Роман Цымбалюк

Похожие темы:

Следующая публикация