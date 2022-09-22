"Реакция Запада может быть иной": российский оппозиционер рассказал, чем для России может обернуться мобилизация

Мобилизация в России вряд ли затянет войну на Украине, но может усилиться жестокость боевых действий.
Путин собирается отправить на войну неподготовленных к войне воинов, которые станут очередными жертвами в кровопролитной войне РФ против Украины.
Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.
"Украина, разумеется, отнюдь на это не отреагирует. Она будет продолжать делать свое дело. А вот реакция Запада может быть такой, что будет сдвиг в сторону предоставления Украине более дальнобойной артиллерии, более дальнобойных ракет, что крайне необходимо сейчас", — рассказал эксперт.
Напомним, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко также заявил, что российские власти врут своим гражданам о мобилизации и причинах войны против Украины, поэтому россияне откликнулись на истерику "кремлевского бункера" раскупленными в аэропортах билетами.
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