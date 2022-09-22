"Реакция Запада может быть иной": российский оппозиционер рассказал, чем для России может обернуться мобилизация

Мобилизация в России вряд ли затянет войну на Украине, но может усилиться жестокость боевых действий.

Путин собирается отправить на войну неподготовленных к войне воинов, которые станут очередными жертвами в кровопролитной войне РФ против Украины.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

"Я не уверен, что это (мобилизация в РФ – ред.) будет увеличивать продолжительность войны. Вероятно, это приведет к более кровавой фазе, будет много жертв. Потому что те, которых насильно мобилизуют и отправят на фронт, – это совершенно не подготовлены к войны люди, которые будут просто увеличивать количество жертв со стороны России", — предположил Яковенко. По его словам, для Украины ничего не изменится, ВСУ продолжат освобождать свою территорию. Однако реакция Запада может быть более радикальной.

"Украина, разумеется, отнюдь на это не отреагирует. Она будет продолжать делать свое дело. А вот реакция Запада может быть такой, что будет сдвиг в сторону предоставления Украине более дальнобойной артиллерии, более дальнобойных ракет, что крайне необходимо сейчас", — рассказал эксперт.

Напомним, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко также заявил, что российские власти врут своим гражданам о мобилизации и причинах войны против Украины, поэтому россияне откликнулись на истерику "кремлевского бункера" раскупленными в аэропортах билетами.

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