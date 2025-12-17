Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике реакцию президента РФ Владимира Путина на предложение ввести хотя бы краткое прекращение огня на рождественские праздники, назвав его жестокой и циничной.

Об этом глава правительства ФРГ заявил во время выступления в Бундестаге в преддверии саммита Европейского Союза, сообщает Укринформ.

Мерц подчеркнул, что Европейский Союз, Украина и Соединенные Штаты сохраняют общую позицию по поводу необходимости скорейшего прекращения боевых действий и достижения мира. В то же время, по его словам, только взвешенный и справедливый мирный план способен обеспечить долгосрочную безопасность не только Украине, но и всему европейскому континенту.

Канцлер подчеркнул, что в последние дни Берлин задействовал максимум возможных дипломатических инструментов. «Более интенсивной дипломатии, чем та, которую мы наблюдали в последнее время со стороны Германии, просто не существует», — отметил он.

В то же время, Мерц обратил внимание на тех, кто считает, что войну можно остановить исключительно переговорами. По его словам, ответом на подобные ожидания стала реакция Путина на публичный призыв прекратить огонь хотя бы на период Рождества.

«То, как Москва отреагировала на мою просьбу о рождественском перемирии, по уровню цинизма и жестокости не имеет аналогов», — заявил канцлер.

Именно поэтому, подчеркнул он, союзники Украины продолжают координировать дальнейшие совместные шаги. Мерц очертил ключевые принципы, придерживаемые партнерами: мир не может быть достигнут за счет Украины или безопасности Европы, а Киев не должен испытывать давление с требованием односторонних или неприемлемых территориальных уступок.

Кроме того Украина, по словам канцлера, должна сохранить способность эффективно защищаться от возможных будущих атак со стороны России. Для этого необходимы мощные собственные вооруженные силы и надежные гарантии безопасности от международных партнеров. В этом направлении, отметил Мерц, в ходе недавних консультаций в Берлине были сделаны важные шаги вперед.

Мы хорошо понимаем цену войны. Теперь речь идет о цене мира. И в эту цену вносится Германия вместе с союзниками в формирование гарантий безопасности для Украины после прекращения огня», — подчеркнул канцлер.

Он также добавил, что конкретные параметры такого участия будут обсуждаться впоследствии — при условии, что дипломатический процесс в ближайшие недели не только продлится, но и принесет результат.

Напомним, в Кремле нагло заявили, что Украина может использовать перемирие в качестве передышки. В частности, представитель российского руководителя Дмитрий Песков сказал, что Украина «намерена остановить войну и достичь своих целей».