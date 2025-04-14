Реакция США на удары по Сумам и Кривому Рогу: как изменилась риторика американцев

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В результате ракетных обстрелов по Кривому Рогу погибли 20 человек, девять среди которых — дети. В Сумах вражеский снаряд унес жизни 35 человек, среди которых двое детей.

Реакция мировых политиков оказалась неоднозначной, в частности, в американских кругах звучали фразы от «это не наша война» до «это пересекает границу» и «зло нужно остановить».

Как менялась риторика американцев по поводу безжалостных атак РФ по украинским городам — читайте в материале ТСН.ua.

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Реакция американского президента и сенаторов

Президент США Дональд Трамп поздно вечером 6 апреля прокомментировал удар по Кривому Рогу, который произошел 4 апреля. Возвращаясь в Вашингтон с очередного чемпионата по гольфу во Флориде, на борту самолета Air Force One он рассказал, что ему не нравятся бомбардировки. Однако американцы продолжают вести переговоры с Россией и пытаются ее остановить.

Бывший журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш на своей странице в Facebook отметил, что Трамп также долго не комментировал и события в Сумах.

По его словам, только поздно ночью 13 апреля американский лидер высказался об этом на борту Air Force One. Как отметил Трамп, Россия могла совершить баллистическую атаку на Сумы по ошибке.

Также Трамп считает, что это не «его война, а Байдена».

«Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война — это ужасно», — сказал Трамп.

Остап Ярыш отметил, что российскую атаку осудили республиканские сенаторы и конгрессмены, приближенные к команде Трампа. Среди них сенаторы Том Коттон, Линдси Грэм, Роджер Уикер.

Коттон подчеркнул, что «порочность Путина мир должен осудить», Грэм отметил, что «единственная надежда на завершение этой войны — это продолжать калечить российскую экономику», а Уикер напомнил, что у Путина нет желания «работать на достижение мира».

Как отреагировали американские политики

Специальный посланник по особым поручениям президента США Ричард Гренелл ранее был настроен против Украины.

Он известен своим скандальным заявлением о ядерном оружии Украины. По его словам, ядерное оружие, которое находилось на территории Украины после распада СССР, якобы принадлежало агрессору России. По его мнению, это "неудобный факт".

Однако события в Сумах вызвали у Гренелла шок. Особенно то, что атака произошла в Вербное воскресенье.

«Атака в священный день Вербного воскресенья?! Боже милый», — написал Ричард Гренелл в сети Х.

В свою очередь духовный советник президента США Марк Бернс, реагируя на атаку по Кривому Рогу, назвал обстрел террором.

Марк Бернс считает, что весь мир должен осудить жестокость государства-агрессора.

«Мир должен осудить эту жестокость и стать вместе с Украиной против такого террора. Вера — это выбор, а не чувство», — говорится в сообщении.

После жестокого удара по Сумам он призвал всех верующих мира публично осудить Россию и выступить единым фронтом против этого зла.

«Вот почему я назвал Путина Злом… Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю ужасную бомбардировку Россией церкви в Сумах, Украина, в Вербное воскресенье — день, посвященный молитве и духовному обновлению для христиан всего мира», — написал Бернс в соцсети Х.

Заметим, что после визита в Украину духовный советник Трампа изменил свою позицию по ее военной поддержке. Он отметил, что ошибался по поводу украинского народа, ведь поверил «фейковым новостям».

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя атаку по Сумам, прямо указал, что атаку совершили россияне.

«Соединенные Штаты выражают глубокие соболезнования жертвам сегодняшней ужасающей российской ракетной атаки на Сумы», — написал госсекретарь в соцсети.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах в Вербное воскресенье "переходит любые границы пристойности".

«Сегодняшняя атака российских сил по гражданским объектам в Сумах, совершенная в Вербное воскресенье, переходит все границы пристойности. Есть десятки погибших и раненых среди мирного населения. Как бывший военный, я понимаю, что такое целеуказание, и это — неправильно. Именно поэтому президент Трамп активно работает над прекращением этой войны», — написал он.

Неоднозначная позиция посольства США

Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила атаку на город Сумы. Также она отметила, что при ударе россияне использовали ракеты с кассетной боевой частью, что значительно увеличило количество пострадавших и разрушения.

«Наши молитвы вместе с жителями Сум», — подчеркнула Бринк.

Ранее, комментируя российский ракетный удар по Кривому Рогу, в посольстве США не осудили российскую террористическую атаку и ни слова не упомянули о государстве-агрессоре.

Бриджит Бринк, публикуя фото последствий атаки, сделала краткое сообщение в соцсети, при этом не уточнив, что ракета была российской.

«Это ужасно, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, в том числе 6 детей», — написала она, не уточнив, что ракета была российской.

Впоследствии такая реакция вызвала волну возмущения в Украине. Военные и нардепы подвергли критике пост Бринк.

После этого посол таки вспомнила Россию и отметила, что США выражают солидарность с народом Украины в день национального траура после ракетной атаки по Кривому Рогу.

«Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, унесшей жизни 20 человек, среди них 9 детей. Наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых», — написала она в соцсети Х.

Чего ожидает Зеленский от США

Президент Зеленский в интервью 60 Minutes на CBS News констатировал, что приостановление военной помощи со стороны США причинило Украине «значительную боль», особенно во время российских баллистических ударов.

Он отметил, что условие возобновления помощи посредством прекращения огня оказалось несправедливым, поскольку Россия продолжила атаки, а ограничения касались только Украины.

«Получается так, что мир через силу работает в одну сторону и только в нашу. И я считаю, что это несправедливый подход», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Путин никогда не хотел завершить войну, поэтому прекращение огня не работает.

В то же время Зеленский выразил благодарность партнерам за поддержку и подчеркнул, что без американской поддержки Украина рискует увеличением человеческих и территориальных потерь, а достижение быстрого и справедливого мира станет значительно сложнее.

В частности, во время интервью Зеленский подчеркнул, что Украине хотелось бы более сильной позиции США в контексте развязанной Россией войны.

А также, что появятся условия «в сторону России, а не в сторону Украины».

Он отметил, что в некоторых вопросах со стороны партнеров Украины чувствуется неопределенность, а это иногда хуже, чем сильный враг.

«Но у нас есть разные разговоры на разном уровне, и иногда в некоторых вопросах мы чувствуем неопределенность партнеров. Наша цель совершенно такая же прозрачная и ясная. Мы знаем, кто Путин, мы ему не доверяем. Мы боремся за себя, за свои права, свободы, и, я все же считаю, за общие ценности с западным цивилизованным миром. Поэтому я считаю, что неопределенность иногда — хуже, чем понятный, сильный враг», — рассказал Зеленский.

Ранее мы сообщали о том, что в Белом доме любой ценой хотят договориться с Кремлем, не понимая, что это лишь увеличивает уверенность Путина в собственной безнаказанности.

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