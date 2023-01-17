Реальна ли угроза повторного нападения со стороны Беларуси: что об этом пишут западные СМИ

Влиятельное немецкое информационное издание Welt проанализировало, существует ли угроза повторного наступления на Украину со стороны Белоруссии.

Издание собрало мнения нескольких экспертов, на основе которых сделали предположение, может ли быть неизбежным прямое вступление Лукашенко в войну.

Авторы Welt пишут, что, имея за спиной такого партнера, как Беларусь, российский диктататор Владимир Путин мог бы начать новое наступление, но западные эксперты сомневаются в этом.

Как считают эксперты центра Институт изучения войны, подготовка мобилизованных россиян уже на грани тренировочных возможностей белорусов. На бумаге вооруженные силы Беларуси насчитывают более 45 000 солдат и около 15 000 считаются почти боеспособными.

Аналитики предполагают, что для новой атаки вооруженные силы России еще недостаточно сильны. Так, по сравнению с 300 тысячами мужчин и женщин, которых Россия мобилизовала и может еще мобилизовать в будущем, белорусские войска являются каплей. Чисто российская атака со стороны Беларуси также пока выглядит маловероятной. По данным, которыми приводит немецкое издание, в настоящее время в Беларуси находится около 13 тысяч российских военных. Для атаки, которая не закончилась бы для Путина сразу поражением, РФ понадобится многократное количество войск.

"Пока украинцы хорошо укрепили границу с Беларусью. Кроме того, рельеф приграничной территории с ее болотами и густыми лесами способствует обороне, а не нападению", — цитирует таблоид украинского военного эксперта Михаила Самуся.

Повторное наступление со стороны Беларуси

В понедельник, 16 января, начались совместные авиаобучения России и Беларуси. Ожидается, что обучение продлится до 1 февраля. Перед учебами в Беларуси взялись срочно модернизировать казармы для российских летчиков.

По состоянию на 16 января Украина не фиксировала увеличение группировок российских и белорусских войск на территории РБ вблизи границ. Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко указал, что также еще не было никаких мер в рамках объявленных совместных авиаучений России и Беларуси.

Польский аналитик Криштоф Войчал не исключает, что Россия может повторить атаку на Киев, что может потребовать использования направления из Беларуси.

Беларусь и Россия подняли авиацию для обучения

Читайте также: