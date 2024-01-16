Реально ли нападение из Беларуси на НАТО в 2025 году: мнение Данилова

В материале BILD говорится, что НАТО готовится к войне с Россией, и нападение якобы должно начаться с территории Беларуси в 2025 году. Теоретически, это возможно.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью 24 каналу.

Украине нужна помощь

По его словам, если некоторые будут продолжать наблюдать и не помогать нашей стране, то, как говорится, в мире все может происходить. Однако, по мнению Данилова, при максимально активной позиции наших партнеров по помощи Украине с современным оружием поражений, к тому времени Россия уже будет уничтожена.

"Мы готовы бороться с российским террористическим институтом, мы готовы их уничтожать, нам просто нужна помощь. Если некоторые страны в дальнейшем будут "из-за угла" наблюдать, чем это все будет заканчиваться – тогда, еще раз подчеркиваю, в мире может все происходить, но я в это не верю", – говорит секретарь СНБО.

Данилов в очередной раз подчеркнул: мы точно одержим победу над этим агрессором. Будет сложно и сложно, но мы будем победителями в этой войне.

Ранее советник ОПУ Михаил Подоляк сказал, что глобальный Запад сегодня стоит перед выбором. Победа РФ в войне будет иметь последствия не только для Украины.

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