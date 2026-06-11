"Реально отрабатывать": украинка назвала неожиданные минусы жизни в одной из популярных стран ЕС

Дания / © Associated Press

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Дания остается одной из стран Европы, которую часто рассматривают украинцы для переезда. Высокий уровень безопасности, социальная поддержка и стабильная экономика делают ее привлекательной для многих семей. В то же время жизнь в стране имеет свои особенности, о которых следует знать заранее.

Об этом рассказала блоггер daria.chop.

Она уже некоторое время проживает в Дании и поделилась собственным опытом и рассказала, с какими преимуществами и трудностями могут столкнуться новоприбывшие.

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Преимущества жизни в Дании

По ее словам, одним из главных преимуществ страны остается высокий уровень безопасности. Также она отмечает доброжелательное отношение к украинцам и понятную систему социальной поддержки.

Лучшие перспективы трудоустройства, по словам украинки, имеют представители рабочих профессий. В частности, речь идет об электриках, механиках, работниках сельского хозяйства и других специалистах, на которых сохраняется спрос на рынке труда.

Что изменилось в 2026 году

В то же время блогер считает, что условия для новых переселенцев стали менее комфортными в этом году, чем несколько лет назад. Она отмечает, что получение социальной помощи теперь связано с исполнением определенных требований местных органов власти.

«У вас будет много обязанностей от коммуны: практика, школа, постоянные требования по поиску работы», — поделилась девушка.

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В частности, получателей поддержки могут потребовать посещения языковых курсов, участие в практике или программах интеграции, а также активный поиск работы. А выплаты в 400 евро нужно «реально отрабатывать».

Работу найти стало сложнее

Еще одна проблема, на которую обращает внимание украинка, — конкуренция на рынке труда. Если у человека нет востребованной квалификации или профессионального опыта, поиск вакансии может затянуться.

По ее словам, даже на должности, ранее считавшиеся доступными для вновь прибывших, сейчас претендует больше кандидатов.

Ситуация с жильем

В Дании для беженцев и дальше действуют программы размещения и предоставления жилья. Однако, как отмечает украинка, качество такого жилья может отличаться в зависимости от муниципалитета и имеющихся ресурсов.

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Стоит ли переезжать

По мнению блоггерши, Дания остается хорошим вариантом для тех, кто готов интегрироваться, учить язык и активно искать работу. В то же время, рассчитывать исключительно на социальные выплаты или быстрое трудоустройство без профессии уже не стоит.

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