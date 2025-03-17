"Реальность будет более конкретной": в СНБО рассказали, как западные СМИ "фантазируют" о переговорах

Реальная информация о переговорах по окончании войны появится позже и будет более конкретной, чем та, которая используется сейчас для медийного хайпа.

Об этом сказал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Сейчас для западных медиа невероятное время — можно фантазировать о переговорах, анализировать и выдавать это за инсайды со ссылкой на несколько анонимных источников. Плодить концепции, которые в основном не становятся реалиями переговорного процесса, но всегда можно сказать, что «лежало на столе, просто не договорились", — сказал он.

По его словам, именно так и рождаются разные "инсайды с названиями "территорий" и другие "планы", которые часто максимум могут быть обычными идеями, одними из сотен, а иногда — выдумками.

"Реальность будет несколько позже и более конкретной. Сейчас время для медийного хайпа", — добавил Коваленко.

Напомним, как сообщили в издании Clash Report, президент США Дональд Трамп должен поговорить с кремлевским главой Владимиром Путиным утром 18 марта.

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