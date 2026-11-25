Потери российской армии / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на данные независимых изданий о потерях российской армии в войне против Украины, которые свидетельствуют о сотнях тысяч погибших. В то же время представитель российского диктатора Владимира Путина не привёл никаких альтернативных цифр.

Об этом Песков заявил во время брифинга; его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

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Журналисты спросили пресс-секретаря Кремля о публикациях независимых изданий, в частности «Медузы», в которых сообщалось, что Россия могла потерять около 700 тысяч военнослужащих, погибших в ходе войны против Украины. В своих материалах журналисты ссылались на собственные подсчёты и данные, полученные из взломанной базы Росстата.

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В ответ Песков фактически отказался комментировать приведенные оценки и призвал игнорировать любые подсчеты, кроме тех, которые обнародует российское военное ведомство.

«Единственный, кто может официально обнародовать данные о потерях, — это Министерство обороны Российской Федерации. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные», — заявил пресс-секретарь Кремля.

В то же время само Министерство обороны РФ с сентября 2022 года не публиковало никаких новых официальных данных о количестве погибших российских военнослужащих. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу в последний раз называл цифру в 5937 погибших.

Между тем 23 ноября издания «Медуза»и «Медиазона» сообщили, что общие потери российской армии в Украине составляют не менее 720 тысяч погибших. Эта оценка учитывает также военнослужащих из категории пропавших без вести. Без учёта пропавших, смерть которых пока не зарегистрирована официально, число погибших журналисты оценивают в более чем 490 тысяч по состоянию на конец сентября 2026 года.

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Для подсчётов журналисты использовали данные из базы Росстата, которую в начале ноября 2026 года взломали хакеры из группировок «Киберпартизаны Беларуси» и Silent Crow.

Несмотря на призывы Кремля не доверять независимым оценкам, российские власти уже более четырёх лет не публикуют актуальную официальную статистику погибших в войне против Украины.

Напомним, что в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что взломанная база данных Росстата свидетельствует о том, что с начала полномасштабной войны в Украине погибло или пропало без вести не менее 720 тысяч российских военных. Чтобы скрыть огромные потери и масштаб катастрофы, таких военнослужащих регистрируют как пропавших без вести.

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