Реанимобиль из Саакашвили покинул тюремную больницу и направляется в военный госпиталь — СМИ

Реанимобиль из Саакашвили покинул тюремную больницу и направляется в военный госпиталь — СМИ

Перевод Саакашвили в военный госпиталь – это единственное его условие для прекращения голодовки.

Реанимобиль с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили покинул тюремную больницу №18 в Глдани и направляется в военный госпиталь в г. Гори.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Напомним, сегодня вечером, 19 ноября, политик согласился прекратить голодовку, если его переведут в военный госпиталь. Известно, что по состоянию на 19 ноября третий президент Грузии голодает 50-й день. Его состояние здоровья все ухудшается.

Как сообщает издание newsgeorgia.ge, 9 депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение" также объявили о прекращении голодовки. Они были без еды с 14 ноября. Ранее о прекращении голодовки сообщила грузинский политик Элене Хоштария. Их требованием было переведение Саакашвили в больницу.

Напомним, у Михеила Саакашвили, который из-за осложнений здоровья попал в реанимацию, обнаружили поражение мозга. Врачи прогнозируют, что в дальнейшем у политика может развиться кома с возможным летальным исходом.

Ранее Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках. Впоследствии его перевели в реанимацию тюремной больницы в Глдане.

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