Ребенка два дня пытались спасти: мужчина затряс до смерти 3-месячного младенца

Суд присяжных признал мужчину виновным в непреднамеренном убийстве.

В г. Ковентри в Великобритании 31-летний дядя затряс до смерти 3-месячного племянника. Мужчину попросили присмотреть за младенцем, пока его отец был на работе, а мать уехала в школу.

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Об этом пишет dailymail.co.uk.

По данным следствия, ребенок умер из-за того, что дядя его слишком сильно потряс. Мальчик был госпитализирован в бессознательном состоянии, однако через два дня ребенок умер. Вскрытие показало, что ребенок получил травму головы из-за того, что его сильно потрясли.

Дядя мальчика свою вину отрицал и объяснил, что когда он подошел к ребенку, у него начались судороги. Мужчина уверял, что не тряс мальчика.

Суд присяжных признал мужчину виновным в непреднамеренном убийстве. Вскоре ему изберут наказание.

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