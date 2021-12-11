Ребенка два дня пытались спасти: мужчина затряс до смерти 3-месячного младенца

Суд присяжных признал мужчину виновным в непреднамеренном убийстве.
В г. Ковентри в Великобритании 31-летний дядя затряс до смерти 3-месячного племянника. Мужчину попросили присмотреть за младенцем, пока его отец был на работе, а мать уехала в школу.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
По данным следствия, ребенок умер из-за того, что дядя его слишком сильно потряс. Мальчик был госпитализирован в бессознательном состоянии, однако через два дня ребенок умер. Вскрытие показало, что ребенок получил травму головы из-за того, что его сильно потрясли.
Дядя мальчика свою вину отрицал и объяснил, что когда он подошел к ребенку, у него начались судороги. Мужчина уверял, что не тряс мальчика.
Суд присяжных признал мужчину виновным в непреднамеренном убийстве. Вскоре ему изберут наказание.
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