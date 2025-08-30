- Дата публикации
-
Ребенка смыло в канализацию: детали ужасного случая
В США ребенка удалось спасти после того, как он попал в канализацию. В настоящее время она находится в критическом состоянии в больнице.
В штате Флорида пятилетняя девочка попала в больницу после того, как ее затянуло в канализацию.
Об этом сообщает WWSB.
Инцидент произошел, когда ребенок играл во дворе, как вдруг прорвало водопроводную магистраль. Мощный поток образовал дыру в асфальте, затопил проезжую часть и смыл ребенка в ливневую канализацию. Это увидели соседи девочки и сразу вызвали спасателей.
Спасатели немедленно прибыли на место и смогли вытащить ребенка.
Девочку протянуло по канализации примерно 90 метров. В настоящее время она находится в больнице в критическом состоянии. Местный шериф заявил, что дело расследуется. Он хочет понять, почему прорвало трубу и почему девочка находилась на улице без присмотра.
