Ребенка смыло в канализацию: детали ужасного случая

Ребенка достали спасатели / © Pixabay

В штате Флорида пятилетняя девочка попала в больницу после того, как ее затянуло в канализацию.

Об этом сообщает WWSB.

Инцидент произошел, когда ребенок играл во дворе, как вдруг прорвало водопроводную магистраль. Мощный поток образовал дыру в асфальте, затопил проезжую часть и смыл ребенка в ливневую канализацию. Это увидели соседи девочки и сразу вызвали спасателей.

Спасатели немедленно прибыли на место и смогли вытащить ребенка.

Девочку протянуло по канализации примерно 90 метров. В настоящее время она находится в больнице в критическом состоянии. Местный шериф заявил, что дело расследуется. Он хочет понять, почему прорвало трубу и почему девочка находилась на улице без присмотра.

