ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
395
Время на прочтение
1 мин

Ребенка смыло в канализацию: детали ужасного случая

В США ребенка удалось спасти после того, как он попал в канализацию. В настоящее время она находится в критическом состоянии в больнице.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ребенка достали спасатели

Ребенка достали спасатели / © Pixabay

В штате Флорида пятилетняя девочка попала в больницу после того, как ее затянуло в канализацию.

Об этом сообщает WWSB.

Инцидент произошел, когда ребенок играл во дворе, как вдруг прорвало водопроводную магистраль. Мощный поток образовал дыру в асфальте, затопил проезжую часть и смыл ребенка в ливневую канализацию. Это увидели соседи девочки и сразу вызвали спасателей.

Спасатели немедленно прибыли на место и смогли вытащить ребенка.

Девочку протянуло по канализации примерно 90 метров. В настоящее время она находится в больнице в критическом состоянии. Местный шериф заявил, что дело расследуется. Он хочет понять, почему прорвало трубу и почему девочка находилась на улице без присмотра.

Напомним, в пустыне в США, где проходит культовый фестиваль Burning Man, родился ребенок. Роды произошли тогда, когда территорию накрыли мощные пылевые бури.

Дата публикации
Количество просмотров
395
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie